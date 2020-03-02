«Бек», Paynet и Starbucks? Как развит рынок франшиз в Узбекистане?

CentralAsia (UZ) - Франшиза – объект договора франчайзинга, состоящий из прав пользования известным брендом, говоря простыми словами - это аренда бренда. Сегодня это один из самых быстрых путей раскрутки бизнеса. Но при этом франчайзинг должен соблюдать некие правила, установленные франчайзером.

Рынок Узбекистана не может похвастаться большим объемом франшиз, в первую очередь из - за, вплоть до недавних пор, отсутствия свободной конвертации.

Самыми «старыми» брендами, присутствующими на рынке Узбекистана посредством продажи франшиз, — это торговые марки «1С: Бухгалтерия» (автоматизированная система бухгалтерского и налогового учёта), система Paynet (оператор, оказывающий услуги по приему и проведению платежей), всемирно известный производитель безалкогольных напитков Coca-Cola и сеть ресторанов «Бек». Последняя, стала первым отечественным франчайзером, в географию которого вошли Ташкент, Самарканд и Новосибирск (Россия). Всего под маркой «Бек» работают 14 заведений общественного питания.

Бренд Coca-Cola (ООО «Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston, LTD») ведет активную деятельность на рынке Узбекистана с момента регистрации в 1993 году. Официальное открытие предприятия состоялось в марте 1994 года. В этот день начало работу первое производственное предприятие, расположенное на массиве Беш-Агач в городе Ташкенте.

Наиболее успешным примером внедрения на узбекском рынке последних лет является франшиза международной сети пиццерий «Додо Пицца». В октябре 2015 года в городе Фергане была открыта пиццерия, ставшая частью крупной международной сети быстрого питания.

Компания «Додо пицца» была основана в 2011 году в Сыктывкаре молодым предпринимателем Федором Овчинниковым. Теперь это международная сеть из 217 пиццерий в России, Литве, Эстонии, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Румынии, Китае и США. К 2020 году компания планирует открыть больше 400 пиццерий в США.

Власти Узбекистана решили пригласить McDonald’s, Starbucks и Burger King в создаваемую свободную туристическую зону на территории водохранилища «Чарвак». Это предусмотрено постановлением Кабинета министров «О мерах по организации деятельности свободной туристской зоны «Чарвак».

21 января 2020 года сообщалось, что международный оператор розничной франшизы Alshaya Group планирует открыть в Узбекистане первое заведение всемирно известной сети кофеен Starbucks.

На данный момент государство работает над законами в сфере покупок франшиз престижных гостиниц, и разрабатывает ряд компенсаций, упрощается система национальной и международной регистрации.

Частные компании предоставляют услуги по юридическому сопровождению и регистрации, в данной сфере от $1900, а полное сопровождение от $15 000.