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  2 марта 2020
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Состоялась телеконференция ВОЗ для стран Западной части Тихого океана и Монголии по ситуации с коронавирусом

CentralAsia (MNG) -  28 февраля Такеши Касаи, региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), провел телеконференцию о ситуации с коронавирусом для стран Западной части Тихого океана и Монголии. В конференции приняли участие министры здравоохранения с 10 стран.

В ходе мероприятия министр здравоохранения Монголии, г-жа Д. Сарангэрэл проинформировала о мерах предосторожности, которые Монголия предпринимает для предотвращения Covid-19, а также о проблемах и путях их преодоления.

Были также представлены доклад и рекомендации, сделанные совместной группой ВОЗ и Китайской Народной Республики, которая в течение двух недель работала в Китае, чтобы обеспечить готовность страны к более широкому распространению этого заболевания.

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