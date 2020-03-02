Состоялась телеконференция ВОЗ для стран Западной части Тихого океана и Монголии по ситуации с коронавирусом

CentralAsia (MNG) - 28 февраля Такеши Касаи, региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), провел телеконференцию о ситуации с коронавирусом для стран Западной части Тихого океана и Монголии. В конференции приняли участие министры здравоохранения с 10 стран.

В ходе мероприятия министр здравоохранения Монголии, г-жа Д. Сарангэрэл проинформировала о мерах предосторожности, которые Монголия предпринимает для предотвращения Covid-19, а также о проблемах и путях их преодоления.

Были также представлены доклад и рекомендации, сделанные совместной группой ВОЗ и Китайской Народной Республики, которая в течение двух недель работала в Китае, чтобы обеспечить готовность страны к более широкому распространению этого заболевания.