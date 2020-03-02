4 этапа усиления по предупреждению завоза коронавируса в Казахстане. Как они проходят?

CentralAsia (KZ) - На заседании правительства Казахстана о мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Казахстане доложил министр здравоохранения Е. Биртанов, сообщает пресс-служба ведомства.

На первом этапе постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан Ж. Бекшина усилен санитарно-эпидемиологический контроль на пунктах пропуска через государственную границу, проведены тренировочные учения. Кроме того, обеспечен медицинский мониторинг за лицами, прибывшими из КНР. Сформированы необходимые запасы средств индивидуальной защиты, профилактики и лечения. Также начата информационно-разъяснительная работа среди населения.

С 31 января начат второй этап усиления санитарно-эпидемиологического контроля. Согласно приказа Министерства здравоохранения:

в санитарно-карантинные пункты на всех границах дополнительно направлено 150 специалистов санэпидслужбы;

налажена лабораторная диагностика новой инфекции;

утверждены клинический протокол лечения и алгоритмы противоэпидемических мероприятий.

С 20 февраля Министерством запущен третий этап усиления по предупреждению завоза и распространения инфекции.

«Разработана и внедрена методика по ранжированию стран на три категории в зависимости от степени риска распространения коронавирусной инфекции. В зависимости от уровня риска за лицами, прибывающими из неблагополучных по КВИ стран, устанавливался соответствующий медицинский мониторинг», — проинформировал Е. Биртанов.

Оценка стран проводится в круглосуточном режиме и включает в себя ряд критериев, такие как количество случаев КВИ в стране, показатель заболеваемости, темпы роста инфекции и другие.

С 1 марта текущего года Министерством введен четвертый этап усиления. Постановлением Главного государственного санитарного врача РК к странам первой категории помимо КНР отнесены Иран, Южная Корея, Япония, Италия, САР Гонконг (КНР), Тайвань (КНР) и САР Макао (КНР).

«Лица, прибывшие из КНР, а также Ирана будут помещаться на 14 дневный карантин, а затем еще в течение 10 дней после выписки будут находиться под медицинским наблюдением», — проинформировал министр здравоохранения.

Лица, прибывшие из остальных стран первой категории (Южная Корея, Япония, Италия, САР Гонконг, Тайвань и САР Макао) будут помещены на домашний карантин на 14 дней. Но по решению санитарной службы эти лица могут быть переведены на карантин в медицинском объекте.

Лица, прибывшие из стран второй категории в течение 14 дней, будут находиться под медицинским наблюдением «на дому» и последующем 10-дневным обзвоном.

Лица, прибывшие из стран третьей категории будут под дистанционным медицинским наблюдением методом обзвона в течение 24 дней.

Местным исполнительным органам необходимо обеспечить тщательный мониторинг всех прибывших лиц.

Вместе с тем, в целях реализации поручения Главы государства о принятии исчерпывающих мер по защите здоровья граждан, Министерством здравоохранения совместно с госорганами разработан Алгоритм действий при выявлении и распространении коронавирусной инфекции в Республике Казахстан («План Б»).