В Самарканде задержали мужчин, разгуливавших на улице голышом

CentralAsia (UZ) - Видео, на котором двое молодых людей голыми прогуливаются ночью по массиву Сартепа города Самарканда, вызвало широкий резонанс в социальных сетях.

Информационная служба областного УВД прояснило детали события, передает Kun.uz.

Как выяснилось, 29 февраля около 23:00, в органы внутренних дел поступило сообщение о лицах, разгуливающих голышом на пересечении улиц Туркестана и Амира Тимура в городе Самарканде.

Эти лица были задержаны сотрудниками Самаркандского городского ОВД и доставлены в дежурную часть для выяснения их личностей.

Оказалось, что граждане, которые голышом прогуливаясь по улицам города, умышленно нарушали правила поведения в обществе, это – жители Джамбайского района 44-летний Ж.Н. и 28-летний А.Т.

Сопровождал «героев» на своем авто еще один их земляк, житель того же района 41-летний Х.Д.

В отделении Ж. Н. пояснил, что в тот день они настолько напились, что даже не понимали, где они и что делают. Он также отрицал, что они делали это на спор.

Водитель, который возил их в своей машине, сообщил, что Ж.Н. и А.Т. около 23-00 позвонили ему и попросили забрать их на машине из Самарканда.

«Когда я приехал из Джамбая в Самарканд, чтобы забрать их, они были сильно пьяны. Когда я захотел посадить их в свою машину, они разделись и заявили, что пойдут голыми до следующего светофора. «Я пытался отговорить их, но они не слушали меня. У меня не хватило бы сил на них обоих. Они сказали мне: «Заберешь нас у следующего светофора!»

Когда я подъехал к светофору, они сели в машину. В это время подъехали другие водители и остановили нас», - приводит слова свидетеля пресс-служба областного УУВД.

По факту оформлен административный протокол по статье 183 (мелкое хулиганство) Кодекса об административной ответственности.

Нарушители могут быть оштрафованы на сумму от 3 до 5 размеров БРВ или приговорены к административному аресту на срок до 15 суток. (1 БРВ=238610 сум или $25).