В Узбекистане парням, устроившим дебош в ресторане дочери посла, предъявлены обвинения в тяжких преступлениях

CentralAsia (UZ) - Жители Маргилана и Куштепинского района Ферганской области решили зайти в ресторан «Сеул» в городе Фергане, но охранник не пустил их в заведение. В результате возникшего при входе в ресторан конфликта трое парней камнями разбили окна и дверь заведения, а после скрылись с места происшествия.

Сообщается, что, убегая с места инцидента, машина парней задела случайного прохожего. Источники говорят, что владелицей ресторана «Сеул» является Елена Фен, дочь посла Узбекистана в Южной Корее Виталия Фена, передает centralasian.org.

Пожелавший остаться неизвестным сотрудник Ферганской областной прокуратуры сообщил о задержании трех парней, устроивших дебош в ресторане «Сеул».

– Инцидент произошел 19 февраля, в 11 часов ночи, возле ресторана «Сеул». Трое парней, жители города Маргилана Фарход Гафуров и Давлатбек Орифжанов, а также житель Куштепинского района Ферганской области Отабек Худойбердиев пытались зайти в ресторан. Однако охранник не пустил их внутрь заведения. В результате между ними произошел конфликт. Эти трое парней подрались с охранником и официантами ресторана. Затем парни камнями разбили окна и дверь ресторана. Кроме того, они избили двух сотрудников заведения, – говорит сотрудник областной прокуратуры.

По его словам, когда парни убегали с места инцидента, их машина задела случайного прохожего. "Всех троих задержали в ту же ночь, так как кто-то успел записать номер их машины. Сейчас все трое находятся под арестом", – сказал сотрудник Ферганской областной прокуратуры.

Отец одного из арестованных парней пожаловался на то, что следователи необоснованно обвинили его сына по тяжким статьям.

– Парни действительно устроили там дебош, но сейчас им предъявляют обвинения по тяжким статьям Уголовного кодекса. Им выдвинули обвинения по 25-й статье («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и статье 97 («Умышленное убийство»). По словам адвоката, несмотря на то, что никто не умер, им предъявляют обвинение в убийстве. Потому что владелица ресторана «Сеул», где произошел конфликт, является дочерью посла Узбекистана в Южной Корее, – говорит отец одного из арестованных парней.

По его словам, 28 февраля родители троих парней, устроивших дебош возле ресторана «Сеул», явились в областную прокуратуру, чтобы выразить протест в связи с необоснованными обвинениями в отношении их сыновей. "Однако нам не дали никакого конкретного ответа. Сказали только то, что идет следствие", – сказал отец одного из арестованных парней.

Сотрудник Ферганской областной прокуратуры подтвердил информацию о том, что ресторан «Сеул» действительно принадлежит Елене Фен, дочери посла Узбекистана в Южной Корее Виталия Фена.

Однако журналистам не удалось связаться с самой Еленой Фен. В справочной службе города Ферганы сообщили, что этого ресторана нет в их списках.