В Монголии акушерка, дежурившая на дорожном посту, приняла роды в автомобиле

CentralAsia (MNG) - Акушерка и медик Б.Бадамцэцэг сомона Зуунхараа дежурила на посту ДПП «100 модны пост» во время ограничения движения междугородних транспортных средств в целях предотвращения распространения коронавируса.

Около 15 часов дня 1 марта на трассе сомона Мандал Сэлэнгэ аймака. Б.Бадамцэцэг, младший врач Зуунхарааского отделения обмена больницы Дарханского локомотивного депо дежурила с полицейскими, сотрудниками по чрезвычайным ситуациям на дороге.

В это время к ним подъехал седан Toyota Prius с беременной пассажиркой, у которой начались схватки.

Шофер вез беременную жену Энхчимэг в родильный дом. Но в пути у неё начались роды и акушерка Б.Бадамцэцэг приняла их сразу в салоне автомобиля Toyota Prius.

Девочка родилась здоровой, весом 2250 гр.