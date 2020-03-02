В Казахстане приостановили выдачу разрешений на привлечение иностранной рабочей силы для стран первой и второй категории

CentralAsia (KZ) - На пресс-конференции по итогам заседания правительства РК заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов Также Е. Тугжанов сообщил, что прибытие граждан из первой категории через третьи страны взято на особый медицинский контроль. Приостановлена выдача разрешений на привлечение иностранной рабочей силы для стран первой и второй категории, передает пресс-служба ведомства.

«Вопрос рассказал о принимаемых правительством мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции ежедневно поднимает премьер-Министр на заседаниях в Правительстве. Утвержден специальный план мероприятий. На постоянной основе работает правительственная межведомственная комиссия, созданная в целях поддержания данного вопроса под пристальным надзором, и ежедневно реализует конкретные решения по всем необходимым мерам», — сказал вице-премьер.

По его словам, за этот период проведено 11 заседаний, в соответствующие органы было дано свыше 100 поручений.

Вместе с тем, Е. Тугжанов отметил, что область распространения вируса увеличивается со стремительной скоростью. По данным на сегодняшний день, по всему миру вирусом заражены 88,4 тыс. человек, умерло 3 тыс. человек, выписано более 42,8 тыс. человек.

С учетом усугубления ситуации в мире Правительством были приняты ряд дополнительных мероприятий. Так, с КНР приостановлены пассажирские автобусные перевозки, пассажирские поезда и воздушное сообщение, пеший переход.

Для водителей автомобильных транспортов, осуществляющих перевозку грузов из КНР (22 автомашины на 27.02.2020), определен алгоритм медицинского контроля. Сегодня все грузоперевозки осуществляются только по железной дороге.

«Мы приняли все необходимые санитарные меры на границе. Приняты меры по ограничению людей, включая машинистов, которые заезжают территорию Казахстана. Никто из них сюда не проезжает. В отношении автомобильных грузоперевозок приняты конкретные меры. В течение последних суток проехали всего 10 автомашин. То есть мы пошли на сокращение», — сказал вице-премьер.

Данные меры, по словам Е. Тугжанова, идут в противовес экономической составляющей казахстанско-китайских взаимоотношений. Однако они очень важны в данной ситуации.

«Вопрос экономики — это важнейший вопрос. Сегодня, по предварительным данным, только по одному Китаю возможно падение до 1%. Если учесть долю Китая в мировой экономике в 24%, конечно, этот вопрос будет касаться многих стран, в том числе и Казахстана. Но даже понимая огромный экономический ущерб, мы не имеем права рисковать безопасностью и здоровьем людей. Для нас безопасность и здоровье людей важнее, чем экономическая составляющая этого вопроса», — отметил заместитель Премьер-Министра.

Кроме того, с 1 марта т.г. сокращено количество регулярных авиарейсов с Республикой Корея с 9 до 3 в неделю. С 1 марта т.г. приостановлен единственный авиарейс с Ираном. С 5 марта т.г. сокращается количество авиарейсов Нур-Султан – Токио с 2 до 1. С 5 марта т.г. ограничивается сообщение с Азербайджаном с 15 рейсов в неделю до 3-х. Это вызвано тем, что рейсами из Баку в Казахстан приезжают граждане Ирана и Азербайджана, посещающие Иран.