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  2 марта 2020
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Посольство Узбекистана рекомендовало гражданам, находящимся в Южной Корее, не выезжать на родину

CentralAsia (UZ) -  Посольство Узбекистана в Республике Корея рекомендует узбекистанцам не выезжать на родину в эти дни ввиду использования в Корее высоких медицинских технологий для предотвращения распространения коронавируса и предоставления бесплатного лечения иностранцам.

В связи с этим гражданам рекомендуется соблюдать требования правительства Республики Корея по защите своего здоровья и борьбе с распространением вируса. Об этом сообщается на канале Telegram Агентства по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан.

Как отмечается, с 1 марта 2020 года полеты из Сеула в Ташкент будут осуществляться только один раз в неделю, в связи с осуществлением карантинных мероприятий на территории Узбекистана для предотвращения распространения коронавируса.

Было объявлено, что «Узбекистон хаво йуллари» совершат рейсы 8 марта и 22 марта, а 15 и 29 марта по рейсу совершат авиалинии Кореи.

Отмечается, что гражданам, которые возвращаются в Узбекистан из Кореи, разрешат вернутся домой только после 14-дневного карантина.

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