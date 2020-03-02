18-летний монгол ростом в 2 метра присоединился к школе сумо Миягино

CentralAsia (MNG) - Монгольский борец сумо Э.Даваанинж присоединился к школе Миягино (Япония) в 18 лет, обладая ростом в 2 метра. Он был одним из 45 новобранцев на этом мероприятии.

Воспитанный в Японии, Даваанинж поступил в среднюю школу Тоттори Йохоку, альма-матер многочисленных выдающихся борцов сумо, по рекомендации Хакухо М. Даваажаргала. Его учителем является Р. Гантөгс, который обучил многих учеников профессиональным борцам сумо.

Даваанинж сказал журналистам, что в средней школе он вырос до 1,9 метр. И что он выпивал стакан молока в день. Теперь он сосредоточен на том, чтобы набрать больше веса. И ему придется есть специальное блюдо — тянко. Тянко — любая еда борца сумо.

Еще одно событием является, что весенний турнир состоится при закрытых трибунах. Хару басё или весенний турнир состоится, но пройдет при пустых трибунах.

Совет директоров Японской Ассоциации сумо решил вчера на экстренном заседании не отменять Весенний турнир.

В условиях распространения коронавируса в Японии приняты предельные меры предосторожности. Закрыты школы, отменены различные мероприятия, приостановлен футбольный чемпионат.

Члены Совета директоров не могли не прислушаться к рекомендации Агентства по физической культуре и спорту. Альтернативой проведению турнира без зрителей была только отмена Хару басё.

Японская Ассоциация сумо понесет существенные убытки: придется вернуть болельщикам за билеты около одного миллиарда иен (почти 10 миллионов долларов). Однако ЯАС получит около 500 миллионов иен от общественной вещательной корпорации NHK за трансляцию Весеннего турнира.

В первый раз в 21-м веке в табеле о рангах присутствует только один озэки. Под йокодзунами Хакухо и Какурю находится Такакэйсё.

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В профессиональном сумо зарегистрированы 105 постоянных лицензий тренеров-наставников (ояката или тосийори). Теоретически каждый обладатель лицензии тосийори имеет право возглавлять школу. На данный момент фактически существуют 45 борцовских школ.

Глава школы Миягино - Тикубаяма маэгасира 1957 г.р.

Такасима младший ояката 15.08.1957 Кобояма сэкивакэ. Примечание. Ояката Такасима - член Совета директоров Ассоциациии сумо.