В Узбекистане при получении гражданства будут требовать знание государственного языка

CentralAsia (UZ) - На прошлой неделе Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на втором пленарном заседании одобрил новую редакцию закона «О гражданстве». Об этом сообщила пресс-служба Сената.

Подчеркивалось, что действующая редакция закона принята 28 лет назад и почти все его нормы устарели и не отвечают современным требованиям.

Законом предусмотрено дальнейшее упрощению административных процедур в сфере гражданства, формирование эффективной законодательной базы прямого действия, укрепление правовых механизмов обеспечения прав и свобод граждан при приобретении и прекращении гражданства Республики Узбекистан.

В новой редакции определяются такие понятия, как «вид на жительство», «гражданин иностранного государства», «гражданин Узбекистана, постоянно проживающий за границей», «лицо без гражданства» и другие. Также в новую редакцию закона внесено понятие "соотечественник", для них определен упрощенный прием в гражданство Узбекистана.

Кроме того, законом вносится требование о владении государственным языком в пределах, необходимых для общения. Порядок определения уровня знания госязыка утверждает Кабинетом Министров.

Новая статья закона предусматривает, что лицо, прибывшее и постоянно прописанное на территории Узбекистана до 1 января 1995 года, на основании вида на жительства для лица без гражданства при изъявлении желания признается гражданином Узбекистана.

Для реализации конституционных полномочий президента по решению вопросов гражданства Узбекистан сроком на пять лет образуется Комиссия по вопросам гражданства при главе государства.

Сенаторы попросили разъяснить необходимость нормы о владении государственным языком в пределах общения для получения гражданства. Начальник Главного управления миграции и оформления гражданства МВД Улугбек Мухамедов отметил, что включение этого требования рассматривается как проявление уважения к государству, нации и стране лица, которое желает получить гражданство Узбекистана.

«Если посмотреть на международный опыт США, России и ряда других государств, то там, помимо владения государственным языком в пределах общения, есть условие знания истории этой страны. Но мы не стали это учитывать», — добавил Улугбек Мухамедов.

В конце января президент страны Шавкат Мирзиёев, выступая с ежегодным посланием обеим палатам парламента, заявил, что почти 50 тысяч лиц без гражданства, проживающие в республике, автоматически получат паспорта республики в этом году.