Токаев отменил 2 массовых мероприятия в Нур-Султане из-за коронавируса

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил торжественное заседание и концерт по случаю Международного женского дня. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

- Принял решение отменить торжественное заседание и концерт в Нур-Султане по случаю Международного женского дня. Это сделано в целях безопасности в связи с распространением коронавируса по миру. Дорогим женщинам желаю счастья, здоровья, благополучия, - написал Токаев.