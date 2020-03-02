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  2 марта 2020
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Токаев отменил 2 массовых мероприятия в Нур-Султане из-за коронавируса

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил торжественное заседание и концерт по случаю Международного женского дня. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

- Принял решение отменить торжественное заседание и концерт в Нур-Султане по случаю Международного женского дня. Это сделано в целях безопасности в связи с распространением коронавируса по миру. Дорогим женщинам желаю счастья, здоровья, благополучия, - написал Токаев.

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