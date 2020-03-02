Одному из богатейших бизнесменов Казахстана вынесли приговор по делу о мошенничестве

CentralAsia (KZ) - В Казахстане вынесли приговор экс-генеральному директору ТОО "Иволга-Холдинг" Василию Розинову, передает Tengrinews.kz.

Судебное разбирательство в отношении бывшего генерального директора ТОО "Иволга-Холдинг" Василия Розинова подошло к концу. Ранее Розинов входил в список 50 богатейших бизнесменов страны. Сегодня известный предприниматель в сфере агропромышенного комплекса был признан виновным в мошенничестве.

Суд признал Василия Розинова виновным по 2 пункту статьи 195 УК РК (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), и приговорил его к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы.

Также суд постановил установить пробационный контроль за осужденным на время отбытия всего срока наказания. Теперь Василию Розинову запрещено менять местожительства без уведомления контролирующих органов, посещать увеселительные заведения и другое.

Ранее Василий Розинов заявлял, что не согласен с обвинением, а задолженность по кредиту называл форс-мажором.

Напомним, ранее сообщалось, что холдинг, подконтрольный Василию Розинову, задолжал ЕАБР 80 миллионов долларов. Компания брала кредиты на развитие зерновой отрасли. На тот момент просрочка по кредиту была более года, но банкротом холдинг не признали. В правлении банка тогда заявили о мошеннических и аферных схемах в ТОО "Иволга-Холдинг". В 2018 году Василия Розинова на посту директора сменил Айдарбек Ходжаназаров.