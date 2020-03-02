В ООН призывают увеличить инвестиции в развитие сельских районов

CentralAsia (MNG) - На днях в Риме состоялась сессия Совета управляющих Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР). Это мероприятие собрало несколько делегатов по всему миру в штаб-квартире ФАО в Риме, чтобы обсудить множество проблем, стоящих перед развитием сельского хозяйства, и другие вопросы.

МФСР является международным финансовым учреждением и специализированным учреждением ООН которое занимается проблемами нищеты и голода в сельских районах развивающихся стран. Совет управляющих является главным директивным органом МФСР, который состоит из всех 177 государств-членов МФСР и собирается ежегодно.

В заседании принял участие министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Ч.Улаан.

На фоне растущей глобальной нестабильности лидеры правительства и развития настоятельно призвали к увеличению инвестиций в развитие сельских районов для борьбы с голодом и бедностью, вызванными конфликтами и изменением климата.

«Мы все согласны с серьезностью ситуации и тем, что нельзя терять время. Нам необходимо активизировать наши действия и использовать наши ресурсы для ликвидации нищеты и голода», - сказал Гилберт Ф. Хоунбо, президент МФСР, в последний день 43-го заседания Совета управляющих Фонда.

Чрезвычайные климатические ситуации также несоразмерно влияют на людей с ограниченными возможностями из-за их внутренней уязвимости, и люди с ограниченными возможностями являются одними из наиболее маргинализированных и подверженных риску групп населения в любом пострадавшем от кризиса сообществе. По оценкам, в результате конфликтов и преследований 9,7 миллиона инвалидов стали вынужденными переселенцами.