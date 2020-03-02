Международная конференция по созданию Сарай-Берке прошла в Москве (фото)

CentralAsia (MNG) - Международный институт всемирной истории, культуры и архитектуры 27 февраля провел международную конференцию по созданию культурно-этнографического центра «Сарай-Берке» в Москве, Россия.

Сарай-Берке, столица средневекового монгольского государства, Золотая Орда, основана Батхааном, внуком Великого Чингисхана. Золотая Орда была частью Великой Монгольской Империи.

В конференции приняли участие ученые из разных стран, которые выступили с докладами по истории, архитектуре и культурному наследию средневекового города Сарай-Берке.

Были приняты решения о дальнейшем научном и культурном сотрудничестве и совместными усилиями по инициативе директора ВГОКМ Мальченко А.А. и директора Международного института Т.Цагаадайхан, чтобы включить древний город Сарай Беркет в список ЮНЕСКО. Ученые договорились чаще проводить такие конференции и делиться своими знаниями и опытом в области истории, культуры и архитектуры.

Напомним, монгольские и российские историки планируют начать масштабные исследования на месте столицы Золотой Орды - города Сарай-Берке.

Идея об организации раскопок на месте города Сарай-Берке и создании музея Золотой Орды возникла в ходе взаимодействия Волгоградского областного краеведческого музея с коллективом Института мировой истории и культуры Монголии в Улан-Баторе.

Под Волгоградом будут организованы археологические работы, в дальнейших планах - возведение крупного музейного комплекса. Также стороны намерены инициировать вопрос о внесении территории древнего города в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Город Сарай-Берке находится в 50 километрах от Волгограда в Ленинском районе, рядом с селом Царево. Сейчас на месте поселения установлен памятный монумент, а вся близлежащая территория является объектом культурного наследия Волгоградской области.