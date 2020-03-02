Британская библиотека включила в свой состав монгольские газеты 1990-95 годов

CentralAsia (MNG) - Программа архивов "The Endangered Archives Programme", находящаяся под угрозой исчезновения, фиксирует забытые и еще не написанные истории. Это библиотека истории, которая еще не написана», заявляет Лисбет Раусинг, соучредитель программы.

Программа архивов, находящихся под угрозой исчезновения (EAP) - это программа финансирования и цифровой архив, управляемая Британской библиотекой в Лондоне. Она имеет целью сохранение культурного наследия там, где ресурсы могут быть ограничены. Каждый год EAP предоставляет гранты исследователям для выявления и сохранения важных в культурном отношении архивов путем их оцифровки на месте. Оригинальные архивные материалы не покидают страну происхождения, и проекты часто включают местное обучение и карьерный рост. EAP фокусируется на материалах, созданных до середины двадцатого века.

В этой программе включен «Digital Archive of Mongolian Newspapers 1990-1995 - Цифровой Архив Монгольских Газет 1990-1995».

Эта коллекция состоит из цифровых изображений 59 различных газетных названий, первоначально изданных в Монголии в 1990-1995 годах. В нем включены пионеры сегодняшних ежедневников и желтых пресс.

Ассортимент газет в этом сборнике представляет собой уникальный исторический материал, документирующий политические изменения и развитие независимой прессы в Монголии после падения коммунизма в начале 1990-х годов6

Программа исчезающих архивов (The Endangered Archives ProgrammeEAP) способствует оцифровке архивов по всему миру, которые находятся под угрозой уничтожения, пренебрежения или физического повреждения. Благодаря щедрому финансированию от Arcadia, благотворительного фонда Lisbet Rausing и Peter Baldwin, они предоставили гранты более чем 400 проектам в 90 странах мира на более чем 100 языках и письменностей.

С 2004 года Программа оцифровала более семи миллионов изображений и 25 тысяч звуковых дорожек. Оцифрованные типы архивов включают редкие печатные источники, рукописи, визуальные материалы, аудиозаписи. Эта постоянно расширяющаяся онлайн-коллекция доступна бесплатно через местных архивных партнеров, этот веб-сайт, и ее можно найти в каталоге Британской библиотеки для исследований, вдохновения и удовольствия.