Семиклассницу из Узбекистана изнасиловали в центре Петербурга

CentralAsia (UZ) - Семиклассницу из Узбекистана изнасиловали в отеле на Садовой улице

По подозрению в преступлении разыскивается 18-летний гражданин Таджикистана.

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», заявление в полицию ночью 1 марта принесла мать 14-летней школьницы. По словам гражданки Узбекистана, 27 февраля около трех часов ночи в мини-отеле на Садовой улице, рядом с Сенной площадью, над ее дочерью надругался 18-летний гражданин Таджикистана Фарход.

Подозреваемого ищут. Известно, что он приехал в Петербург 2 января, временно зарегистрирован в Пушкине.

Что касается заявительницы, то за полгода пребывания в Северной столице 34-летняя женщину уже успела получить административное предупреждение по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).