[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Семиклассницу из Узбекистана изнасиловали в центре Петербурга

CentralAsia (UZ) -  Семиклассницу из Узбекистана изнасиловали в отеле на Садовой улице
По подозрению в преступлении разыскивается 18-летний гражданин Таджикистана.

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», заявление в полицию ночью 1 марта принесла мать 14-летней школьницы. По словам гражданки Узбекистана, 27 февраля около трех часов ночи в мини-отеле на Садовой улице, рядом с Сенной площадью, над ее дочерью надругался 18-летний гражданин Таджикистана Фарход.

Подозреваемого ищут. Известно, что он приехал в Петербург 2 января, временно зарегистрирован в Пушкине.

Что касается заявительницы, то за полгода пребывания в Северной столице 34-летняя женщину уже успела получить административное предупреждение по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

print
  • АБР поддержит производство овощей в Монголии (фото)
  • Прибывающих в Узбекистан из Южной Кореи пассажиров поместят на карантин
  • В Узбекистане трёх мужчин, гулявших по улице голышом, посадили на 15 суток



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com