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  2 марта 2020
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В Алматы ликвидированы три притона. Среди них 3 гражданки Узбекистана
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Два гостиничных комплекса, в которых девицы с нетяжелым поведением торговали собственными телами, выявлены в Турксибском районе города, еще один – в Ауэзовском, сообщает Polisia.kz.

Владельцы этих заведений изобличены в предоставлении помещения для занятия проституцией и привлечены к ответственности.

– Таков результат целенаправленного рейда, организованного сотрудниками отдела по борьбе с трафиком людей нашего подразделения в минувшие выходные. В этот раз мы привлекли сотрудников СПИД-центра, которые с помощью мобильной лаборатории проводили обследование женщин на предмет выявления заболеваний и давали свои рекомендации, – отметил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Жанболат Зиадин.

В общей сложности в полицию были доставлены около 30 женщин, занимающихся проституцией, трое из них – подданные Республики Узбекистан. Как выяснилось, эти гостиницы служили для них постоянным местом работы.

Очередной этап отработки стартовал 11 февраля. За 10 дней полицейские Алматы доставили 245 девушек легкого поведения, из них трое – граждане Российской Федерации, шестеро из Узбекистана, еще шесть подданных Кыргызской Республики и одна с социальной низкой ответственностью из Украины. Лиц без документов, подтверждающих их личность, водворили в приемник-распределитель ДП.

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