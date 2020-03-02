В Иране от коронавируса умер чиновник

CentralAsia (CA) - В Иране из-за коронавируса умер член Совета целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Сейед Мохаммад, передает IRNA.

В стране коронавирусом заразились вице-президент, замминистра здравоохранения и два парламентария.

Парламент Ирана приостановил работу из-за угрозы распространения коронавируса.

По официальным данным, в Иране коронавирусом заражены 978 человек, скончались 54.