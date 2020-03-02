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  2 марта 2020
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В Иране от коронавируса умер чиновник
Предыстория: Коронавирус. Статистика на 2 марта

CentralAsia (CA) -  В Иране из-за коронавируса умер член Совета целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Сейед Мохаммад, передает IRNA.

Ранее сообщалось о смерти от коронавируса бывшего посла Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи.

В стране коронавирусом заразились вице-президент, замминистра здравоохранения и два парламентария.

Парламент Ирана приостановил работу из-за угрозы распространения коронавируса.

По официальным данным, в Иране коронавирусом заражены 978 человек, скончались 54.

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