В Иране от коронавируса умер чиновник
- Азия и мир, общество
- 16:37, 02 марта 2020
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|Предыстория: Коронавирус. Статистика на 2 марта
CentralAsia (CA) - В Иране из-за коронавируса умер член Совета целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Сейед Мохаммад, передает IRNA.
Ранее сообщалось о смерти от коронавируса бывшего посла Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи.
В стране коронавирусом заразились вице-президент, замминистра здравоохранения и два парламентария.
Парламент Ирана приостановил работу из-за угрозы распространения коронавируса.
По официальным данным, в Иране коронавирусом заражены 978 человек, скончались 54.