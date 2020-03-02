В Монголии от суровой зимы скончались 55, 700 голов скота

CentralAsia (MNG) - Суровая зимняя погода, известная как дзуд в Монголии, убила более 55,700 голов домашнего скота в северо-западной провинции Хубсугул только с конца прошлого года, сообщили 2 марта в областном департаменте сельского хозяйства.

«Дзуд» - это монгольский термин, обозначающий холодную зиму, которая наступает после сухого лета и приводит к гибели большого количества скота из-за голода или холодной погоды.

«В общей сложности 55 764 голов домашнего скота погибли в 11 сомонах (тип административного округа в Монголии) нашего аймака с конца прошлого года из-за суровой зимней погоды. С начала ноября сильные снегопады обрушились на аймаке 16 раз», - говорится в сообщении департамента.

Сельскохозяйственный департамент и другие соответствующие провинциальные организации раздавали сено и корм местным скотоводам бесплатно или по сниженным ценам, добавил он.

Монголия - одна из последних кочевых стран в мире, где на конец 2019 года поголовье скота составляло 70,9 млн голов.

По данным Главного управления по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС) в стране, в настоящее время снегопад охватил около 60 процентов территории страны, более 15 сомонов в 15 аймаках находятся в состоянии дзуд или почти дзуд.

Животноводство является основой национальной экономики страны, и почти 40 процентов кочевого населения зависят от него в качестве средства к существованию. Тысячи скотоводов теряют своих животных почти каждый год из-за дзуда, в результате чего в 2016 году из-за этого погибло более 1 миллиона животных.