Тысячи мигрантов пытаются перейти границу между Турцией и Грецией

CentralAsia (CA) - Тысячи мигрантов, в том числе семьи с маленькими детьми, провели минувшую ночь на границе между Турцией и Грецией. Об этом сообщают из Международной организации по миграции (МОМ), сотрудники которой отслеживают передвижение людских потоков из Стамбула и оказывают помощь нуждающимся, передает служба новостей ООН.



К вечеру 29 февраля по данным МОМ, вдоль 212-километровой границы между Турцией и Грецией скопилось, по меньшей мере, 13 тысяч человек. Турецкая пресса пишет о десятках тысяч. Они пытаются попасть в Грецию через два контрольно-пропускных пункта - Пазаркуле и Ипсала, некоторые ищут лазейки вдоль границы, чтобы перейти ее нелегально. По сообщению МОМ, люди передвигаются в группах численностью от десятков человек до трех тысяч.

«Из Стамбула мигранты прибывают на границу, в турецкий город Эдирне, на машинах, такси и автобусах», - сообщил глава миссии МОМ в Турции Ладо Гвилава. По его словам, в основном это мужчины, однако среди прибывающих есть и семьи с маленькими детьми.

Сотрудники МОМ оказывают помощь нуждающимся. «Мы выдаем семьям коробки с самым необходимым, - рассказал Гвилава. – Температура воздуха ночью опустилась ниже нуля, к тому же дует холодный ветер».

Из Стамбула до Эдирне три часа езды. Автобусы обычно следуют с остановками, и мигранты имеют возможность купить еду и воду в придорожных магазинах. По данным МОМ, в ночь на воскресенье к границе с Грецией продолжали прибывать люди.

Выступая в Генеральной Ассамблее в сентябре прошлого года, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна за последние годы приняла пять миллионов беженцев, в том числе 3 млн 650 тыс. – из Сирии. По его словам, за восемь лет Турция потратила на нужды беженцев 40 млрд долларов.