Обезьян пытались незаконно вывезти из Узбекистана в Таджикистан

CentralAsia (UZ) - На приграничном с Таджикистаном таможенном посту “Айбек” Управления Государственного таможенного комитета по Ташкентской области пресечена попытка незаконного вывоза экзотических обезьян.

В частности, у сотрудников таможенного поста вызвало подозрение подозрительное беспокойное поведение направлявшегося в соседнее государство в автомобиле марки “Lexus RX330” гражданина Б.А.

В результате проведенного таможенного досмотра в автомобиле были обнаружены сокрытые от таможенного контроля, не заявленные в пассажирской таможенной декларации и при устном опросе таможенникам один белорукий гиббон и шесть яванских макак.

Белорукий гиббон — вид приматов из семейства гиббоновых. Является одним из наиболее известных видов семейства и часто встречается в зоопарках. Важно отметить, что белорукие гиббоны относятся к видам, находящимся под угрозой исчезновения. В некоторых странах на них охотятся из-за их мяса, в других убивают родителей, чтобы сделать из детёнышей домашних зверей.

По предварительным подсчетам стоимость обнаруженных зверей была оценена в 100 000 000 сум (10,5 тысяч долларов США).

В настоящее время обнаруженные обезьянки переданы в Ташкентский зоопарк, где осуществляется необходимый над ними уход и надзор.

В соответствии с законодательство Узбекистана, ввоз и вывоз объектов животного мира и их частей за пределы республики осуществляется при предоставлении специального разрешительного документа, выданного Государственным комитетом Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды.

В настоящее время по выявленному факту правонарушения проводятся необходимые таможенные проверки.