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  2 марта 2020
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Президент ЕБРР посетит с визитом Узбекистан

CentralAsia (UZ) -  Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти прибудет в Узбекистан с официальным визитом 4-5 марта текущего года.

Как сообщили в представительстве ЕБРР в Ташкенте, в ходе визита он встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, министром Финансов Тимуром Ишметовым, а также посетит проекты Банка в Ферганской долине.

Правительство Узбекистана и ЕБРР 20 ноября прошлого года подписали кредитные соглашения на общую сумму 246,1 млн долларов на проекты в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

ЕБРР возобновил работу в Узбекистане в 2017 году после десятилетнего перерыва. На сегодняшний день банк инвестировал 1,3 млрд евро в 70 проектов в различных секторах экономики Узбекистана.

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