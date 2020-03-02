Президент ЕБРР посетит с визитом Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти прибудет в Узбекистан с официальным визитом 4-5 марта текущего года.

Как сообщили в представительстве ЕБРР в Ташкенте, в ходе визита он встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, министром Финансов Тимуром Ишметовым, а также посетит проекты Банка в Ферганской долине.

Правительство Узбекистана и ЕБРР 20 ноября прошлого года подписали кредитные соглашения на общую сумму 246,1 млн долларов на проекты в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

ЕБРР возобновил работу в Узбекистане в 2017 году после десятилетнего перерыва. На сегодняшний день банк инвестировал 1,3 млрд евро в 70 проектов в различных секторах экономики Узбекистана.