Президент Монголии отмечает свой день рождения

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Халтмагийн Баттулга сегодня отмечает свой день рождения. Ему исполнилось 57 лет.

Баттулга родился 3 марта 1963 года в Улан-Баторе. 1963 год по восточному монгольскому календарю — принадлежат к знаку Водяного Кролика.

*Баттулга в детстве

*Баттулга с матерью

В 1982 году он окончил Училище изобразительных искусств Монголии по специальности «художник».

С 1982 по 1986 год работал художником в Комитете изобразительных искусств Монголии.

С 1986 по 1989 год — член национальной сборной МНР по самбо и дзюдо. Чемпион мира по самбо (1983), вице-чемпион мира (1986, 1990).

С 1992 по 1997 год — генеральный директор компании «Женко», затем до 2004 года также работал в бизнес-структурах Монголии.

С 2004 по 2016 год — член Великого государственного хурала Монголии.

С 2008 по 2012 год — Министр дорог и транспорта Монголии, с 2012 года — Министр промышленности и сельского хозяйства Монголии.

В 2017 году выдвинут на пост Президента Монголии от Демократической партии.

7 июля 2017 года одержал победу на президентских выборах. Вступил в должность 10 июля 2017 года.

На данный момент после поездки в КНР Баттулга и его делегация находятся на карантине.

Монгольский гороскоп гласит: «Люди, родившиеся в этот год, очень умные и целеустремленные, благодаря своему трудолюбию они всегда добиваются поставленных целей. Кролик вроде бы трусливое животное, но люди родившиеся в этот год - смелые, отважные и жизнерадостные. Разумеется, обладая светлым рассудком и прекрасным аналитическим и стратегическим мышлением Водяному Чёрному Кролику открыты множество дорог, но наиболее блистательные результаты, они смогут достичь занимаясь юридической или политической деятельностью.

1963 год Водяного Кролик, людей этого знака отличает шестое чувство. Он мог бы жить, руководствуясь одной лишь интуицией и при этом достигать успехов, и, тем не менее, он всегда принимает взвешенные решения, всесторонне обдумывает ситуацию, прежде чем что-то сделать. Чуткость и уважительное отношение Водяного Кролика к мыслям и чувствам других людей — причина тому, что он зачастую является звездой своего окружения.

Люди рождённые в 1963 году, как говорится в монгольском гороскопе, наделены выдающимся даром интеллектуальной прозорливости, в сочетании с необычайной интеллигентностью и чувствительностью. Однако их необыкновенная восприимчивость, способствует частым, но быстропроходящим приступам уныния. Великодушие и тонкий ум, представителей данного знака Зодиака, привлекает к ним окружающих, но некоторая напыщенность и скрытность, часто не позволяет им обзавестись даже несколькими друзьями».