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  3 марта 2020
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Объявлены предварительные результаты парламентских выборов в Таджикистане

CentralAsia (TJ) -  Глава Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода на брифинге огласил предварительные результаты выборов в Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) РТ, передает Avesta.

Партии должны были преодолеть 5% барьер.

По данным главы ЦИК по партийным спискам правящая Народно-демократическая партия Таджикистана набрала 50,4%, 2 млн 139,7 тыс. голосов и получила 12 депутатских мандата.

Партия экономических реформ, за которую проголосовали 16,6%, или 705,2 тыс. избирателей, получает по итогам выборов 4 депутатских мест.

Столько же мандатов получает Аграрная партия Таджикистана, за которую свои голоса отдали 16,5%, 700,5 тыс. избирателей.

Социалистическая партия Таджикистана и Демократическая партия Таджикистана, набравшие 5,15% и 5,1% голосов, получают по одному депутатскому мандату.

Коммунистическая партия Таджикистана, набравшая 3,1% голосов избирателей, осталась без мандатов по партийному списку.

Самое меньшее количество голосов – 0,3% получила (оппозиционная) Социал-демократическая партия Таджикистана, которая также не прошла в парламент.

Таким образом, по предварительным данным, из свыше 4,9 млн. избирателей проголосовали около 4,3 млн, или свыше 86% от общего количества избирателей.

Напомним, 1 марта в Таджикистане прошли выборы в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли страны.

За 63 депутатских мандатов боролся 241 кандидат. Из них 176 кандидатов – за депутатский мандат по 41 одномандатным избирательным округам, 65 – по партийным спискам по единому общереспубликанскому избирательному округу.

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