Сборная Монголии по хоккею одержала победу над командой Японии

CentralAsia (MNG) - Сборная Монголии по хоккею одержала победу над командой Японии на чемпионате 2020 в Иркутске.

В Иркутске чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 проходит на стадионе «Труд».

Сборная Монголии дважды одержала победу в первый день чемпионата мира в РФ. Первый день этого чемпионата, 1 марта, монголов ждали две игры. Первые опоненты были из самого жаркого континента – Африки, сомалийцы. Монгольские хоккеисты обыграли их с внушительным со счётом 10:0. В самом позднем матче первого дня ЧМ по хоккею с мячом монгольская команда должна была встретиться лицом к лицу со сборной Словакии. Матч Монголия - Словакия выдался достаточно напряженным, обе команды показывали равную игру. Итоговый счет - 4:0 в пользу сборной Монголии.

На второй день, 2 марта, монголы одержали победу над командой Японии.

Победой сборной Монголии со счетом 2:1 закончился матч со сборной Японии в рамках кругового турнира 40-го чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд в группе «Б». Матч состоялся 2 марта на стадионе «Строитель» в городе Шелихов Иркутской области.

В первый день чемпионата сборная Монголии провела две блестящих игры, не пропустив ни одного мяча. Японцы сыграли только один матч, где также, как и соперник, разгромили сборную Сомали.

Монголы активнее играли с первых минут и первыми забили гол — на 23-й минуте капитан Ганболд Тамир открыл счет с пенальти. Сборная Японии ответила через две минуты голом Косуке Асано. На 34-й минуте вперед могли выйти японцы, но увеличить счет с пенальти Масаки Миякаве помешал монгольский голкипер Мөнхболд Баярсайхан. Зато на 38-й минуте результативная атака удалась монгольскому полузащитнику Цогтоо Шинэбаяру — 1:2.

Сборная Японии за 10 минут до конца встречи взяла тайм-аут, но голевых аргументов для перелома хода встречи не нашла. Mонголы выдержали натиск и удержали счет.

Лучшими игроками матча были названы капитан монгольской сборной Тамир Ганболд (№ 21)и японский голкипер Танака Сатоси (№ 1).

На пресс-конференции главный тренер сборной Японии Олег Зиганшин в первую очередь поздравил соперников с победой, пожелав им дальнейших успехов. Игру своей команды оценил достаточно высоко. Рассказал, что в 1986 году он и сам играл на этом самом стадионе, когда выступал на юниорском уровне в чемпионате Иркутской области (Олег Зиганшин родом из Свирска).

Главный тренер сборной Монголии Жаргал Банзрагч выразил благодарность своим игрокам, сказав, что гордится командой. И заверил всех, что несмотря на важную победу, хоккеисты и дальше будут играть в полную силу, чтобы стать лучшими в группе B.

Напомним, на чемпионате мира 2019 года сборная Японии уступила сборной Венгрии в матче за третье место.

Монгольская сборная не принимала участие в прошлогоднем чемпионате по финансовым соображениям. Пока лучшим результатом Монголии на чемпионатах мира стало третье место в 2016 году в шведском городе Трольхеттан. Тогда монголы обыграли сборную Японии со счетом 6:5.

Сейчас в копилке монгольской сборной три победы и первое место в подгруппе с наибольшим количеством завоеванных очков.

Сегодня, 3 марта, эти сборные проведут еще по одной игре. В 14:00 на "Рекорде" Монголия встретится с одним из лидеров турнира - командой Латвии. А в 11:00 на стадионе "Зенит" японцы сыграют со словаками.