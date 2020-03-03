В Узбекистане обнаружили нелегальный склад с медицинскими масками на $70 тысяч

CentralAsia (UZ) - В Узбекистан в квартире гражданина С.Х. обнаружен склад с медицинскими масками общей стоимостью 668,4 млн. сумов (около $70,5 тысяч).

По данным Государственного таможенного комитета, сотрудники Управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил в сотрудничестве с другими правоохранительными органами обнаружили во время операции склад медицинских масок. «Качество масок не было гарантировано, они не имели соответствующих сертификатов и планировались для перепродажи за границей».

В своем сообщении от 29 февраля Государственный таможенный комитет не уточняет местонахождение нелегального склада масок.