3 марта: Коронавирус проник из Китая в 64 страны

CentralAsia (CA) - Помимо Китая ВОЗ зарегистрировала коронавирус еще в 64 странах. Всего в мире вирусом COVID-19 заражены 90,888 человек, погибли - 3,116 и выздоровели - 48,002.

В Китае от вируса скончались 2,943 и заражены - 80,151 (за сутки +125).





Второй после Китая страной по количеству заболевших является Южная Корея - 4 812, летальных исходов 28. Страна подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Начало учебного года во всех школах и дошкольных учреждениях отложили до 23 марта.

Италия: число жертв выросло до 52. В стране коронавирусом заражены 2036 человек.

Иран: число жертв достигло 66 человек. Общее число инфицированных в стране составило 1501, из которых 291 человек выздоровел. Глава МИД Ирана сообщает, что страна нуждается в некотором медицинском оборудовании, включая маски, респираторы, хирургические халаты и наборы для диагностики коронавируса.

В Японии (+круизный лайнер Diamond Princess) - 980 зараженных и 12 летальных исходов.