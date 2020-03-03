В Монголии население собирает помощь для борьбы с коронавирусом

CentralAsia (MNG) - В Монголии население старается помочь своей родине в борьбе с коронавирусом.

Граждане Монголии считают, что коронавирус является потенциальной угрозой, а сотрудники ЧС, врачи и полицейские являются героями, которые сражаются на фронте.

Поэтому в стране идёт добровольная и массовая кампания пожертвования для поддержки на "фронте" с этой угрозой.

Всего в фонд Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям было пожертвовано 227 миллионов тугриков (около 82,5 тысяч долларов США) только обычными гражданами и частными предприятиями. Кроме наличных, были переданы товары и их стоимость еще не определена.

С.Амармандах, певец группы «Хар Сарнай»-«Черные розы» пожертвовал 30 миллионов тугриков (11 тыс долларов США) и 1500 масок Министерству здравоохранения на борьбу с коронавирусом. Пенсионеры из столичного района Баянгол, граждане Д.Гочоо и Д.Долзодмаа пожертвовали их месячные пенсии. Пенсионер Ж.Дашдаваа и его супруга пожертвовали Министерству здравоохранения 1 млн. тугриков (360 долларов США) из своих пенсий.

Пастух из сомона Баян-Овоо аймака Баянхонгор, Ж.Чулуундорж выделил 10 лучших своих овец, комедийный актер М.Баярмагнай передал 10 тысяч одноразовых специальных перчаток.

Компания "Ачит Ихт" пожертвовала 110 млн тугриков (40 тысяч долларов США) и передала их Министерству здравоохранения Монголии. Монгольский борец, чемпион Наадама, С.Мөнхбат пожертвовал 20 млн.тугриков (7,2 тыс долларов США) Министерству здравоохранения на борьбу с коронавирусом.

Граждане Л. Одбаяр и Э. Тамир пожертвовали 30 больничных коек на сумму 60 миллионов тугриков, компания Enica Organic Impex пожертвовала облепихового масла на сумму 10 миллионов тугриков, студия Hero Entertainment - 100 комплектов защитной одежды, 40 специальных очков французского бренда “Delta Plus”, учёбная администрация физуниверситета "Аврага" - 200 голов овец.

Кроме того, горнорудный гигант компания "Оюу Толгой" пожертвовал 310 млн тугриков Министерству здравоохранения на борьбу с коронавирусом.

Члены команды TAB Team от Herbalife Nutrition пожертвовали в общей сложности 51 миллион 700 000 тугриков.

Авиакомпания «МИАТ» пожертвовала 10 миллионов тугриков, 1000 масок и 300 перчаток, собранных от пилотов и стюардесс в отдел Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям обещает, что все эти пожертвования найдут главную цель, и их расходы будут объявлены прозрачно для общественности.