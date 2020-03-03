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  3 марта 2020
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Индекс плова: Объявлены февральские цены на плов по всему Узбекистану

CentralAsia (UZ) -  По данным Госкомстата Узбекистана, в феврале текущего года плов был самым дешевым в Сурхандарьинской области: 1 800 сум ($0,19) за одну порцию и 8 200 сум ($0,86) за 1 кг (7 порций). Самый дорогой плов получился в Самаркандской области - 16 800 сум ($1,77) за порцию и 11 669 сум ($1,23) за килограмм (7 порций).

Информационная служба Госкомстата Узбекистана 10 января сообщила о введении «Индекса плова». Для этого специалисты ведомства собирают сведения с пунктов общественного питания, где готовят это блюдо, в частности, "Центров плова" по все республике.

В большинстве европейских государств "индекс Биг Мака" и "индекс Оливье" в Российской Федерации основаны на специфике каждой страны. Самым же популярным для Узбекистана будет формирование данных "индекса плова", - говорилось сообщении статистического ведомства.

Чтобы рассчитать новый показатель, в Госкомстате Узбекистана составили перечень ингредиентов для приготовления плова по стандартному рецепту. В ведомстве решили брать за основу блюдо, приготовленное из 700 г говядины, 1 кг риса, 1 кг моркови, 100 г гороха, 300 г лука, 50 г изюма, 300 г растительного масла, с добавлением 5-10 г соли и 10 г специй.

Лидирует по дороговизне главного национального блюда Самаркандская область, а самый дешёвый плов получился в Сурхандарье.

Индекс рассчитан по данным на февраль 2020 года. Госкомстат намерен следить за изменениями цен на плов и публиковать "индекс плова" регулярно.

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