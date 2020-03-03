Казахстан и Беларусь подписали меморандум о сотрудничестве в области регулирования торговли

CentralAsia (KZ) - Министерство торговли и интеграции Казахстана и министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси заключили Меморандум о сотрудничестве в области регулирования торговли и общественного питания, защиты внутреннего потребительского рынка., сообщает пресс-служба правительства РК.

Делегация Республики Казахстана находится с Торгово-экономической миссией в Республике Беларусь. Казахстанскую делегацию возглавляет вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев.

В рамках Миссии состоялась встреча К. Торебаева с заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли РБ Иваном Вежновецем. Стороны обсудили опыт стран в регулировании цен на социально-значимые продовольственные товары и меры по борьбе с недобросовестной конкуренцией на потребительском рынке.

В частности, Кайрат Торебаев поделился информацией о казахстанских инструментах регулирования и продвижения на полках отечественных товаров.

«Стабилизировать цены в условиях рыночной экономики достаточно сложно. И поскольку запрещающими методами настроить рынок невозможно, мы работаем над стабилизацией цен на СЗПТ. В прошлом году запущена «оборотная схема» – выдача займа торговым сетям на пополнение оборотных средств с последующим обязательством по реализации социально значимых продовольственных товаров по ценам ниже рыночных. Радикальные меры у нас тоже есть: в случае превышения пороговых значений розничных цен на СЗПТ могут быть установлены размеры предельно допустимых розничных цен на них до 90 дней в течение года», — рассказал К. Торебаев.

Он также сообщил, что в рамках борьбы с посредниками Казахстан работает над созданием современной товаропроводящей системы: сети оптово-распределительных и агро-логистических центров.

Белорусскую сторону заинтересовал опыт Казахстана по сдерживанию роста цен с помощью стабилизационных фондов. Они также попросили Нур-Султан поделиться информацией по опыту работы с торговыми сетями по ретро-бонусам.

Стороны обсудили опыт государств по защите прав потребителей в условиях цифровой трансформации экономики, а также биржевой торговли продовольственными товарами.

Казахстанская сторона подняла вопрос сохранения Минском института специмпортера, что значительно ограничивает конкурентоспособность производителей алкогольной продукции стран ЕАЭС на рынки Белоруссии. Кайрат Торебаев сообщил, что несмотря на юридическую возможность казахстанским компаниям участвовать в конкурсе по отбору специмпортеров, не представляется возможным администрировать прозрачность процедур конкурсного отбора на конечном этапе.

«Заседание комиссии проходит в закрытом режиме. Нет возможности четко отследить принцип принятия итогового решения», — заявил К. Торебаев.