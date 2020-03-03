Партия Биньямина Нетаньяху побеждает на парламентских выборах в Израиле, - экзитполы

CentralAsia (CA) - На третьих за год досрочных парламентских выборах в Израиле лидирует партия исполняющего обязанности премьер-министра Биньямина Нетаньяху “Ликуд”, передает Euronews, ссылаясь на экзитполы.

Согласно результатам опросов у избирательных участков, она может получить 36-37 мест в палате, а вместе с союзниками по коалиции правых и религиозных партий — 60 мандатов из 120 — то есть на пять больше, чем в нынешнем созыве.

Оппозиционному центристскому блоку “Кахоль-Лаван” бывшего главы Генштаба Бени Ганца экзитполы прогнозируют 32-33 места в парламенте — то есть столько же, или почти столько же, как сейчас.

Окончательные результаты голосования ожидаются через неделю. Тем не менее один из нынешних политических оппонентов Нетаньяху лидер партии “Наш дом — Израиль” Авигдор Либерман выразил уверенность в том, что теперь стране удастся выйти из политического кризиса и четвёртых поряд досрочных выборов не будет.

Для формирования нового правительства будущая правящая коалиция должна получить в Кнессете как минимум 61 мандат.