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  3 марта 2020
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Партия Биньямина Нетаньяху побеждает на парламентских выборах в Израиле, - экзитполы

CentralAsia (CA) -  На третьих за год досрочных парламентских выборах в Израиле лидирует партия исполняющего обязанности премьер-министра Биньямина Нетаньяху “Ликуд”, передает Euronews, ссылаясь на экзитполы.

Согласно результатам опросов у избирательных участков, она может получить 36-37 мест в палате, а вместе с союзниками по коалиции правых и религиозных партий — 60 мандатов из 120 — то есть на пять больше, чем в нынешнем созыве.

Оппозиционному центристскому блоку “Кахоль-Лаван” бывшего главы Генштаба Бени Ганца экзитполы прогнозируют 32-33 места в парламенте — то есть столько же, или почти столько же, как сейчас.

Окончательные результаты голосования ожидаются через неделю. Тем не менее один из нынешних политических оппонентов Нетаньяху лидер партии “Наш дом — Израиль” Авигдор Либерман выразил уверенность в том, что теперь стране удастся выйти из политического кризиса и четвёртых поряд досрочных выборов не будет.

Для формирования нового правительства будущая правящая коалиция должна получить в Кнессете как минимум 61 мандат.

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