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  3 марта 2020
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Рейс Ашхабад-Дубай улетел без туркменских пассажиров

CentralAsia (TM) -  Самолет эмиратского лоукостера FlyDubai улетел из Ашхабада в Дубай (рейс FZ732) утром, 2 марта, без туркменских граждан на борту. По словам пассажира, вернувшегося домой из аэропорта, миграционная служба закрыла выезд граждан в ОАЭ. Работник службы отметил, что запрет на поездки в Эмираты «пока введен на один месяц».

Другой источник turkmen.news в Ашхабаде рассказал, что авиакомпания рассылает пассажирам уведомления о том, что FlyDubai предписано перевозить из Ашхабада только иностранных граждан.

Ранее власти Туркменистана запретили выезд граждан в Турцию, самолеты в Стамбул и Анкару туркменских и турецких авиалиний перевозят только иностранцев.

Сегодня Азатлык сообщил, что власти Туркменистана закрыли морской порт в Туркменбаши (бывший Красноводск) на прием судов. Грузы еще разгружают, но пассажирское сообщение прекращено. Эти сведения подтверждает и источник turkmen.news в западном регионе страны.

В целях предотвращения проникновения коронавируса на территорию Туркменистана власти с 31 января на неопределенный срок закрыли границу с Узбекистаном. В феврале были закрыты границы с Ираном и Афганистаном.

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