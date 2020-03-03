Шавкат Мирзиёев принял делегацию Китая

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 марта принял находящуюся в стране с рабочим визитом делегацию Китая во главе с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, руководителем Канцелярии Комиссии по иностранным делам Ян Цзечи. Об этом сообщила пресс-служба президента.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы узбекско-китайского многопланового партнерства.

Особое внимание уделено необходимости продолжения совместной подготовки и реализации приоритетных проектов в сфере энергетики, нефтегазовой, химической, текстильной, аграрной и других отраслях экономики, по модернизации инфраструктуры в Узбекистане.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, углубления конструктивного диалога в рамках Организации Объединенных Наций, ШОС и других структур, а также сотрудничества в рамках продвижения инициативы «Один пояс, один путь».