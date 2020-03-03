Р.Зойиров: «СДПТ не признает официальные результаты парламентских выборов по партийным спискам»

CentralAsia (TJ) - Социал-демократическая партия Таджикистана не признает официальные результаты выборов в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по единому общереспубликанскому избирательному округу, передает Avesta.



Как отмечается в заявлении лидера СДПТ Рахматилло Зойирова, опубликованного на его официальной страничке в Фейсбуке, предварительные официальные результаты указанных выборов менялись трижды – с 2.30 часов ночи до 6.00 утра 02 марта 2020 года, с 6.30 утра до 11.00 часов этого же дня, и наконец, к 15.00 этого дня, то есть непосредственно перед официальным объявлением этих результатов.

«Таким образом, предварительные официальные результаты выборов в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по единому общереспубликанскому избирательному округу, то есть по партийным спискам, в течение 12 часов менялись трижды», – подчеркивает Рахматилло Зойиров.

«Социал-демократическая партия Таджикистана настоящим заявляет, что официально не признаёт предварительные официальные результаты выборов в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по единому общереспубликанскому избирательному округу, то есть по партийным спискам», – говорится далее в заявлении.

Напомним, 1 марта в Таджикистане прошли выборы в Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента), а также в маджлисы областей, городов, районов и сельских джамоатов.

По данным главы ЦИК по партийным спискам Народно-демократическая партия Таджикистана набрала 50,4% голосов и получила 12 депутатских мандата.

Партия экономических реформ, за которую проголосовали 16,6% избирателей, получает по итогам выборов 4 депутатских мест.

Столько же мандатов получает Аграрная партия Таджикистана, за которую свои голоса отдали 16,5% избирателей.

Социалистическая партия Таджикистана и Демократическая партия Таджикистана, набравшие 5,15% и 5,1% голосов, получают по одному депутатскому мандату.

Коммунистическая партия Таджикистана, набравшая 3,1% голосов избирателей, осталась без мандатов по партийному списку.

Самое меньшее количество голосов – 0,3% получила Социал-демократическая партия Таджикистана, которая также не прошла в парламент.

Таким образом, по предварительным данным, из свыше 4,9 млн. избирателей проголосовали около 4,3 млн., или свыше 86% от общего количества избирателей.

Напомним, 1 марта в Таджикистане прошли выборы в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли страны.

За 63 депутатских мандатов боролся 241 кандидат. Из них 176 кандидатов – за депутатский мандат по 41 одномандатным избирательным округам, 65 – по партийным спискам по единому общереспубликанскому избирательному округу.

На прошедших парламентских выборах-2020 своих кандидатов выдвинули Народная демократическая партия Таджикистана (НДПТ), Аграрная партии Таджикистана, Демократическая партия Таджикистана, Партия экономических реформ Таджикистана, Коммунистическая партия Таджикистана, Социалистическая партия Таджикистана и Социал-демократическая партия Таджикистана.