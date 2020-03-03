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  3 марта 2020
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Монголия открыла дороги между аймаками: более 6 тыс. госслужащих находятся на дежурстве из-за коронавируса

CentralAsia (MNG) -  Монголия вновь открыла дороги между аймаками и городами с 3 марта в 6 утра.

Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС) приняла решение о закрытии 23 февраля всех дорог, соединяющие аймаки, крупные города и населенные пункты по всей стране, чтобы ограничить риск распространения коронавируса. Кроме того, в столице Монголии Улан-Баторе было закрыто в общей сложности 2596 предприятий, таких как бары, кинотеатры, школы и фитнес-клубы.

По словам официальных лиц, с сегодняшнего дня в город Улан-Батор въедут более 40 000 человек и 14 000 автомобилей.

В настоящее время более 6000 государственных служащих, в том числе полицейские, врачи и сотрудники столичного департамента профессиональной инспекции, находятся на дежурстве с целью предотвращения коронавирусной инфекции в городе Улан-Батор.

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