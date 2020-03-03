В Ташкенте с 1 апреля не требуется наличие прописки для приобретения недвижимости

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте и Ташкентской области с 1 апреля текущего года иногородним разрешили покупать недвижимость без прописки.

Данный порядок предусмотрен Государственной программой на 2020 год, которую 2 марта подписал президент Шавкат Мирзиёев.

Как отмечается в документе, опубликованном УзА, "с учетом пожеланий широкой общественности и рекомендаций международного экспертного сообщества" в стране с 1 апреля 2020 года внедряется порядок, согласно которому не требуется наличие постоянной прописки в городе Ташкенте и Ташкентской области для граждан Республики Узбекистан при приобретении недвижимого имущества в данных регионах.

Кроме того, отменяется отдельная ставка государственной пошлины за удостоверение договоров купли-продажи недвижимого имущества в новостройках города Ташкента и Ташкентской области для граждан Узбекистана, постоянно проживающих в республике и имеющих постоянную прописку в других регионах республики.

Напомним, что до этого времени, иногородние граждане Узбекистана могли приобрести жильё в новостройках Ташкента и Ташкентской области стоимостью не менее 2500 МРЗП (около 60 тысяч долларов США). При этом он должен был заплатить 5% от суммы договора в качестве ставки госпошлины за нотариальное удостоверение сделки.

Институт прописки в Ташкенте долгое время являлся объектом критики со стороны международного сообщества, как наследие советской системы, когда государство стремилось тотально контролировать место жительства, нахождение граждан и их деятельность, перемещение.

Мирзиёев во время послания парламенту в конце января текущего года поручил реформировать систему прописки до 1 апреля 2020 года. «..Мы держали ноги своих граждан в кандалах и не решали эту проблему 30 лет, это правда. [Реформирование системы прописки] — это справедливость. Если мы не создадим законную основу для того, чтобы люди могли получить прописку в любом городе республики и работали там, где пожелают, то словами этот вопрос не решить», — заявил тогда президент.