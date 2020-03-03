Главарь группировки, напавшей на велотуристов в Таджикистане, скончался в тюрьме

Хусеин Абдусамадов - лидер группировки, напавшей на велотуристов

CentralAsia (TJ) - 35-летний Хусейн Абдусамадов, приговоренный к пожизненному заключению по обвинению в убийстве иностранных велотуристов на трассе Душанбе-Дангара в июле 2018 года, скончался в душанбинской тюрьме. Эту новость подтвердили его родные и представители властей.

Мансурджон Умаров, начальник главного управления исполнения уголовных наказаний Минюста РТ, сообщил 3 марта в беседе с Радио Озоди, что причины смерти осужденного выясняют представители прокуратуры.

«У Абдусамадова не было каких-либо серьезных хронических заболеваний, может, только сезонные простуды были. Поэтому тело было отправлено на судмедэкспертизу, чтобы исключить насильственную смерть в результате пыток и жестокого обращения», - сказал Умаров.

Глава ГУИУН назвал Абдусамадова "одним из опасных террористов", под руководством которого состоялось нападение на иностранных туристов, и который ни разу не раскаялся об этом.

Один из родных покойного также сказал, что тело Абдусамадова было передано родственникам в тот же день, 2 марта. Похоронная молитва (джаноза) состоятся 3 марта в доме его брата в прилегающем к столице районе.

29 июля 2018 года автомобиль, в котором находились сторонники радикальных взглядов, наехал на иностранцев, путешествовавших по Таджикистану. После наезда мужчины напали на велотуристов с ножами. В инциденте погибли четверо путешественников: 29-летние супруги из США Джей Остин и Лорен Гейган, житель Нидерландов Рене Вокке и гражданин Швейцарии Хамель Маркус. Двое - Ким Постма и Дименд Мари Клер получили увечья.

Из пяти человек, непосредственно напавших на туристов, в живых был лишь Хусейн Абдусамадов, остальные четверо напавших - Зафарджон Сафаров, Асомуддин Маджидов, Джафариддин и Аслиддин Юсуповы были ликвидированы в ходе спецоперации по их задержанию.

21 ноября 2018 Хусейн Абдусамадовов, главарь группы, напавшей на велотуристов в Дангаре, был признан виновным по 9 статьям УК РТ: убийстве с особой жестокостью, терроризме, экстремизме, организации преступного сообщества, умышленном уничтожении имущества, вовлечении граждан в участии в боевых действиях за рубежом и т.д. и приговорен к пожизненному заключению.

Кароматулло Ганиев и Бехруз Сафоев, которые обвинялись в участии в преступном сообществе и участии в экстремистской организации, приговорены к 16 лет заключения. 12 других подсудимых, признанных виновных в недонесении о преступлении, получили сроки от 1 до 1,5 лет лишения свободы.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», вместе с тем власти Таджикистана обвиняют в этом запрещенную в стране Партию исламского возрождения, хотя ПИВТ отрицает какую-либо причастность к случившемуся.