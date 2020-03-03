[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Актер, сыгравший маленького Чингисхана, сейчас работает врачом в Ухани

CentralAsia (MNG) -  Актер, сыгравший Тэмуужина в китайском телесериале "Чингисхан" выбрал профессию врача и сейчас работает в Ухани.

Будучи маленьким ребенком Хорчинбилэг сыграл роль Тэмуужина. А после окончания медицинского университета стал работать врачом в Центральной инфекционной больнице Внутренней Монголии.

После появления коронавируса ему поручено было работать в Ухани.

"Чингисхан" — китайский 30-серийный телесериал. Впервые был продемонстрирован Центральным телевидением Китая в 2004 году.

Сериал является экранизацией биографии Чингисхана в соответствии с тем, как она описана в «Сокровенном сказании монголов». В самом начале показана жестокая казнь Амбагай-хана (предка Чингисхана) правителем империи Цзинь, что объясняет последующие устремления главного героя отомстить за смерть предка. Далее рассказывается о том, как Есугей (отец Чингисхана) похищает красавицу Оэлун и женится на ней. У них рождаются дети, один из которых и становится Чингисханом.

print
  • Распространение коронавируса улучшило экологическую ситуацию в Китае
  • Монголия срывает планы поставки угля в Китай из-за коронавируса, но надеется на летние усиленные поставки
  • В Минске закрылся на карантин вуз, в котором учатся и туркменские студенты



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com