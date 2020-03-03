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  3 марта 2020
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Бывший глава «Казатомпром» Мухтар Джакишев выйдет на свободу по УДО

CentralAsia (KZ) -  Городской суд №2 города Семей 3 марта удовлетворил ходатайство в условно-досрочном освобождении экс-главе «Казатомпром» Мухтара Джакишева. Ранее ему дважды отказывали в УДО.

Представитель колонии, в котором отбывает срок Джакишев отметил, что осужденный имеет положительную характеристику, у него есть 7 поощрений за примерное поведение и 1 погашенное взыскание.

Адвокат Нурлан Бейсекеев сообщил, что его подзащитный страдает от гипертонических кризов, из-за которых теряет сознание, при этом ему ни разу не была оказана надлежащая медицинская помощь. По его словам, у Джакишева третья степень инвалидности.

«Судебная коллегия постановила, удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении в отношении Джакишева Мухтара Еркыновича », - объявила судья Жанат Абенова.

Джакишев был арестован в мае 2009 года. Он был осужден в общей сложности на 14 лет лишения свободы по обвинению в коррупции и растрате.

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