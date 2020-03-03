Молочные белки возрастом 5000 лет указывают на важность молочного производства в Монголии и Восточной Евразии

CentralAsia (MNG) - Сегодня молочные продукты поддерживают миллионы людей во всем мире, в том числе в Монголии, где молочные продукты составляют до 50% калорий, потребляемых летом.

Хотя скотоводство на основе молочных продуктов на протяжении тысячелетий было неотъемлемой частью жизни и культуры в Монголии и восточной части Евразийской степи, распространение молочных продуктов на восток от его происхождения в Юго-Западной Азии и развитие этих практик мало изучены.

Текущее исследование, проведенное Шеваном Вилкиным и Джессикой Хенди из Института науки о человеческой истории Макса Планка, представляет самое раннее свидетельство потребления молочных продуктов в Восточной Азии, около 3000 г. до н.э., и предлагает понимание появления и развития молочного скотоводства в доисторической Монголии.

В сотрудничестве с Государственным университетом Монголии исследователи проанализировали окаменелые зубы людей раннего бронзового века до монгольского периода. Три четверти всех анализов содержали доказательства того, что эти люди употребляли молочные продукты, что демонстрирует широко распространенное значение этого источника пищи как в доисторической, так и в исторической Монголии.

Результаты исследования включают самые ранние прямые данные о потреблении молочных продуктов в Восточной Азии, выявленные у человека из афанасьевского участка Шатар-Чулуу, который датируется примерно 3000 г. до н.э.

Исследуя белки молока, извлеченные из зубного камня, ученые смогли определить, какие виды животных использовались для производства молока, и тем самым смогли помочь проследить прогресс одомашнивания, молочного скота и скотоводства в регионе.

«Современные монголы сегодня используют корову, овец, коз, яков, верблюдов, лошадей и северных оленей для производства молока, однако, когда каждый из этих видов впервые использовался для производства молочных продуктов в Монголии, остается неясным, - говорит Шеван Вилкин, ведущий автор исследования. Ясно то, что жизненно важные возобновляемые калории и гидратация, обеспечиваемые благодаря включению молочных продуктов, стали бы необходимыми в засушливой и сложной для сельского хозяйства древней Монголии и Восточной степи».

Самые ранние люди, свидетельствующие о потреблении молочных продуктов, жили около 5000 лет назад и потребляли молоко от животных, таких как крупный рогатый скот, овцы и козы. Несколько тысяч лет спустя, в местах бронзового века, датированных после 1200 г. до н.э., исследователи нашли первые доказательства потребления кобылье молока. Кроме того, исследование показывает, что во времена Монгольской империи около 1200-1400 гг. люди также потребляли верблюжье молоко. «Мы рады, что с помощью анализа белков мы можем увидеть потребление различных видов животных, даже иногда у одного и того же человека. Это дает нам совершенно новое представление о древних практиках молочного производства», - говоритДжессика Хенди, старший автор исследования.

Тысячелетия после первых доказательств потребления кобылье молока, лошади остаются жизненно важными для повседневной жизни многих людей в современной Монголии, где табунщики полагаются на них, чтобы управлять большими стадами скота, перевозить людей и припасы, а также предоставлять основной источник мяса и молока. «Наши результаты показывают, что включение лошадей в молочное скотоводство в Монголии и Восточной Евразии было тесно связано с более широкими экономическими преобразованиями в использовании лошадей для верховой езды, передвижения и диеты», - говорит Уильям Тейлор из Университета Колорадо-Боулдер, один из соавторов исследования.

Хотя самые ранние индивидуумы, отобранные в этом исследовании, продемонстрировали факт потребления молочных продуктов, исследователи надеются, что в будущих исследованиях будут изучены люди из предыдущих периодов времени. «Чтобы сформировать более четкую картину происхождения молочного скота в этом регионе, нам необходимо понять влияние миграций западных степных скотоводов и подтвердить, происходило ли молочное скопление в Монголии до их прибытия», - заключает Шеван Вилкин.

Источник: Статья "Молочное скотоводство поддерживало восточно-евразийские степные популяции на протяжении 5000 лет" в издании Nature Ecology & Evolution – («Экология природы и эволюция»).

Авторы: Шеван Уилкин, Алисия Вентреска Миллер, Уильям Т.Т. Тейлор, Брайан К. Миллер, Ричард У. Хаган, Мадлен Блисдейл, Эшли Скотт, Сумъяа Ганхуяг, Эбигейл Рамсое, С.Өлзийбаяр, Кристиан Трачсел, Паоло Нанни, Йонас Гроссландо, Лоун Марк Хортон, Филипп У. Стокхаммер, Эрдэнэ Мягмар, Николь Бойвин, Кристина Уориннер, Джессика Хенди.



