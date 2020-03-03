Жители Улан-Батора могут проголосовать онлайн за приоритетные проекты местного развития на 2021 год

CentralAsia (MNG) - 2 марта представители городского самоуправления Улан-Батора провели пресс-конференцию, посвященную запуску электронного голосования по проектам, финансируемым на местном уровне, на 2021 год с помощью мобильного приложения «Smart UB».

Механизм онлайн-голосования, расширенный до более широкой общественности в городе Улан-Батор, внедряется во второй раз при поддержке Администрации губернатора города Улан-Батора и Швейцарского агентства развития.

С помощью мобильного приложения граждане в возрасте 18 лет и старше, проживающие в 173 хороо (подрайонов) в девяти районах города, могут голосовать и предлагать проекты, которые будут реализованы в 2021 году за счет средств местного развития, способствуя принятию решений о финансировании местного развития. девелоперские и инфраструктурные проекты. Электронное голосование продолжится до 1 апреля 2020 года.

«Жители лучше всех знают о проблемах в своих районах проживания, которые требуют немедленных действий. Поэтому проекты с наибольшим количеством голосов в электронном голосовании будут отобраны для реализации в 2021 году», - рассказывает начальник отдела политики и планирования развития губернаторства Улан-Батора Н. Отгонбаяр на брифинге для прессы.

До введения системы электронного голосования, позволяющей голосовать каждому гражданину, каждая семья имело право только на один голос.

В 2019 году приложение электронного голосования использовалось в 42 хороо (подрайонов) города, в нем приняли участие около 76 тысяч жителей из общего числа 176 тысяч имеющих право голоса граждан. Большая часть избирателей предложила установить больше камер уличного наблюдения в общественных местах, улучшить планировку юрточных район-гэр хороолол, зеленые зоны, детские игровые площадки и уличное освещение.