[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Жители Улан-Батора могут проголосовать онлайн за приоритетные проекты местного развития на 2021 год

CentralAsia (MNG) -  2 марта представители городского самоуправления Улан-Батора провели пресс-конференцию, посвященную запуску электронного голосования по проектам, финансируемым на местном уровне, на 2021 год с помощью мобильного приложения «Smart UB».

Механизм онлайн-голосования, расширенный до более широкой общественности в городе Улан-Батор, внедряется во второй раз при поддержке Администрации губернатора города Улан-Батора и Швейцарского агентства развития.

С помощью мобильного приложения граждане в возрасте 18 лет и старше, проживающие в 173 хороо (подрайонов) в девяти районах города, могут голосовать и предлагать проекты, которые будут реализованы в 2021 году за счет средств местного развития, способствуя принятию решений о финансировании местного развития. девелоперские и инфраструктурные проекты. Электронное голосование продолжится до 1 апреля 2020 года.

«Жители лучше всех знают о проблемах в своих районах проживания, которые требуют немедленных действий. Поэтому проекты с наибольшим количеством голосов в электронном голосовании будут отобраны для реализации в 2021 году», - рассказывает начальник отдела политики и планирования развития губернаторства Улан-Батора Н. Отгонбаяр на брифинге для прессы.

До введения системы электронного голосования, позволяющей голосовать каждому гражданину, каждая семья имело право только на один голос.

В 2019 году приложение электронного голосования использовалось в 42 хороо (подрайонов) города, в нем приняли участие около 76 тысяч жителей из общего числа 176 тысяч имеющих право голоса граждан. Большая часть избирателей предложила установить больше камер уличного наблюдения в общественных местах, улучшить планировку юрточных район-гэр хороолол, зеленые зоны, детские игровые площадки и уличное освещение.

88981927_187503999221154_7798991702739386368_n

print
  • Посольство Узбекистана рекомендовало гражданам, находящимся в Южной Корее, не выезжать на родину
  • Минздрав Туркменистана рекомендует гражданам не выезжать за рубеж
  • Бывший глава «Казатомпром» Мухтар Джакишев выйдет на свободу по УДО



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com