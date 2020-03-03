Монголия срывает планы поставки угля в Китай из-за коронавируса, но надеется на летние усиленные поставки

CentralAsia (MNG) - Монголия поставила цель экспортировать 42 миллиона тонн угля в 2020 году. Однако страна была вынуждена приостановить поставки угля в Китай в середине февраля, чтобы не допустить распространение Covid-19 через границу.

Пункты пересечения границы Монголии для экспорта угля будут вновь открыты 15 марта, что отменяет решение на прошлой неделе возобновить экспорт 3 марта.

По данным таможенной администрации Монголии, страна экспортировала в Китай в общей сложности 245,9 тыс.тонн угля с 1 по 17 февраля 2020 года; это представляет собой резкое падение с двух миллионов тонн угля в январе. Тем не менее, монгольские чиновники с оптимизмом говорят, что страна может достичь целей по экспорту угля, если она обеспечит больше поставок в Китай в течение лета.

Монголия также является важным источником коксующегося угля для Китая. Согласно данным китайской таможни, Монголия была главным экспортером коксующегося угля в Китай в прошлом году с 33,8 млн тонн, обеспечивая 45 процентов от общего объема импорта Китая в 2019 году в 74,6 млн тонн. Экспорт монгольского коксующегося угля в Китай увеличился на 22 процента по сравнению с 2018 годом по мере улучшения производства и инфраструктуры.

Монголия также обогнала Австралию в качестве главного экспортера коксующегося угля в Китай в прошлом году. Австралия экспортировала 30,9 млн тонн коксующегося угля в Китай в 2019 году, что на 9,6 процента больше, чем в 2018 году.