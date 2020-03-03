В Монголии волонтеры раздают бесплатные маски въезжающим в город (фото)

CentralAsia (MNG) - Согласно решению, принятому Государственной комиссией по чрезвычайным ситуациям Монголии, движение транспорта между городами было открыто сегодня утром в 6 часов утра.

В связи с этим, в семи точках въезда в город Улан-Батор работают более 130 человек из Агентства по чрезвычайным ситуациям, Специализированного инспекционного агентства и организаций здравоохранения.

Кроме них, молодежное волонтерское движение раздавало бесплатные маски, для тех кто возвращается в город Улан-Батор.

По подсчетам полицейского управления, более 40 тысяч граждан и около 14 тысяч автомобилей, которые покинули столицу, зарегистрированные в пунктах выезда, вернутся в город Улан-Батор. Граждане, посещающие контрольно-пропускные пункты столицы и сельской местности, заполняют анкету в дополнение к проверке температуры своего тела.

Кроме того, команда из Национального центра инфекционных заболеваний будет работать 24 часа в течение двух дней в семи точках въезда. Кроме того, местные группы медицинской помощи на 50 км вдоль дорог в направлении города Улан-Батора выполняют обязанности, принимая меры по предотвращению возможных аварий и нарушений.