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  3 марта 2020
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Первая сессия нового парламента Таджикистана состоится 17 марта
Эмомали Рахмон
Эмомали Рахмон

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал 3 марта указ о созыве первой сессии Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) шестого созыва на 17 марта.

- В соответствии со статьей 52 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Созвать первую сессию Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан шестого созыва 17 марта 2020 года в 10-00 часов в городе Душанбе, - говорится в указе.

Напомним, 1 марта в Таджикистане состоялись выборы в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли республики.

По данным главы ЦИК по партийным спискам правящая Народно-демократическая партия Таджикистана набрала 50,4%, 2 млн 139,7 тыс. голосов и получила 12 депутатских мандата.

Партия экономических реформ, за которую проголосовали 16,6%, или 705,2 тыс. избирателей, получает по итогам выборов 4 депутатских мест.

Столько же мандатов получает Аграрная партия Таджикистана, за которую свои голоса отдали 16,5%, 700,5 тыс. избирателей.

Социалистическая партия Таджикистана и Демократическая партия Таджикистана, набравшие 5,15% и 5,1% голосов, получают по одному депутатскому мандату.

Коммунистическая партия Таджикистана, набравшая 3,1% голосов избирателей, осталась без мандатов по партийному списку.

Самое меньшее количество голосов – 0,3% получила (оппозиционная) Социал-демократическая партия Таджикистана, которая также не прошла в парламент.
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