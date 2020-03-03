В Узбекистане будет пересмотрен перечень сведений, содержащих государственную тайну

CentralAsia (UZ) - Узбекистан до осени текущего года примет меры по пересмотру перечня информации, считающейся государственной тайной, с последующим её рассекречиванием.

Об этом говорится в подписанном накануне, 2 марта, указе президента Шавката Мирзиёева «О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах в «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики».

В документе Кабинету Министров Узбекистана предписано в целях недопущения необоснованного ограничения в доступе к информации, необходимой для развития науки и просвещения, информационных технологий, трудовых отношений и предпринимательства, а также с учетом международных стандартов, в срок до 1 сентября 2020 года принять меры по пересмотру перечня сведений, отнесенных к государственной тайне, с последующим его рассекречиванием.