Минздрав Узбекистана призвал не проводить публичные мероприятия из-за коронавируса

CentralAsia (UZ) - Министерство здравоохранения Узбекистана призвало население не проводить публичные мероприятия до стабилизации эпидемиологической обстановки в связи с распространением коронавируса.

Данный призыв отражен в совместном постановлении Министерства здравоохранения и Министерства народного образования, которое было принято накануне, 2 марта.

Документ призывает усилить превентивные меры и контроль во всех учебных заведениях Узбекистана, повысить осведомленность по этому вопросу, соблюдать правила личной гигиены учителей и учащихся, отслеживать ситуацию с отсутствующим персоналом и учащимися и своевременно предупреждать учащихся с острыми респираторными симптомами.

Минздрав настоятельно рекомендует поддерживать чистоту в учебных заведениях. В частности, необходимо проветривать помещения после каждого урока.

Всем ученикам и преподавателям следует соблюдать правила гигиены: мыть руки мылом и использовать другие дезинфицирующие средства.

"Руководитель каждого образовательного учреждения несет персональную ответственность за осуществление санитарно-гигиенических, противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий в общеобразовательных учреждениях", - говорится в сообщении Минздрава.

Также в ведомстве поставили вопрос о необходимости отменить все международные и общественные мероприятий, в том числе спортивные соревнования, пока не стабилизируется эпидемическая ситуация.

Это касается, в первую очередь, тех мероприятий, в которых принимают участие иностранные граждане.

Руководитель каждого учебного заведения предупрежден о том, что он несет личную ответственность за выполнение санитарных, противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий в общеобразовательных учреждениях.

Министерство здравоохранения подчеркнуло, что с учетом быстрого роста эпидемии коронавируса в мире введена необходимость временного приостановления полетов между Узбекистаном и Китаем, Южной Кореей, Японией, Италией и Афганистаном.