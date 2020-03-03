На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 49 сделок на $1 млн 266 тыс.
- Туркменистан, экономика
- 15:25, 03 марта 2020
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CentralAsia (TM) - На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю заключено 49 сделок на $1 миллион 266 тысяч, передает Неётральный Туркменистан.
В ходе торгов предпринимателям из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Пакистана, Азербайджана и Узбекистана были реализованы бесцветное листовое стекло, пряжа и ткань хлопчатобумажные.
За манатные средства бизнесмены из Великобритании, ОАЭ, Китая и Пакистана приобрели пряжу хлопчатобумажную на 4 миллиона 528 тысяч манатов.
На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили полиэтилен высокой плотности (ГК «Туркменгаз») и ковровые изделия. Общая сумма сделок составила свыше 59 миллионов манатов.