На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 49 сделок на $1 млн 266 тыс.

CentralAsia (TM) - На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю заключено 49 сделок на $1 миллион 266 тысяч, передает Неётральный Туркменистан.



В ходе торгов предпринимателям из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Пакистана, Азербайджана и Узбекистана были реализованы бесцветное листовое стекло, пряжа и ткань хлопчатобумажные.

За манатные средства бизнесмены из Великобритании, ОАЭ, Китая и Пакистана приобрели пряжу хлопчатобумажную на 4 миллиона 528 тысяч манатов.

На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили полиэтилен высокой плотности (ГК «Туркменгаз») и ковровые изделия. Общая сумма сделок составила свыше 59 миллионов манатов.