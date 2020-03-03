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  3 марта 2020
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Токаев провел встречу с президентом ЕБРР

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана принял президента Европейского банка реконструкции и развития Суму Чакрабарти, сообщает пресс-служба Акорды.

Касым-Жомарт Токаев и Сума Чакрабарти обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Казахстаном и ЕБРР, в том числе ход реализации ряда совместных инвестиционных проектов.

Собеседники также обменялись мнениями о развитии мировой экономики в контексте негативного влияния эпидемии коронавирусной инфекции.

Сума Чакрабарти, поздравив Касым-Жомарта Токаева с годовщиной вступления на пост Президента Казахстана, высоко оценил проделанную за этот период работу по осуществлению политических и экономических реформ в стране, особо выделив реализацию концепции «Слышащего государства».

«По мнению нашей команды из головного офиса в Лондоне и представительства в Казахстане, Ваш огромный международный опыт и знания вносят значительный вклад в развитие страны. За этим очень приятно наблюдать. Мы поддерживаем Ваши усилия и благодарим за то, что Вы проделали в течение первого года на посту Президента», — сказал руководитель ЕБРР.

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