Минздрав Узбекистана опроверг проникновение коронавируса в страну

CentralAsia (UZ) - В социальных сетях распространились неподтвержденные сообщения о том, что коронавирусная инфекция проникла в Узбекистан. "Эти сообщения являются абсолютно ложными, до сих пор в нашей стране не было зарегистрировано ни одного случая коронавируса", - заявляет Минздрав Узбекистана.

Следует отметить, что в целях предотвращения распространения инфекционных заболеваний в Республике Узбекистан, в том числе коронавирусной инфекции «COVID-19», в 53 существующих санитарно-карантинных пунктах на государственной границе проводится строгий контроль. Эти пункты полностью оснащены современным медицинским оборудованием, добавили в министерстве.

Все меры профилактического и противоэпидемического контроля, направленные на обеспечение эпидемиологической стабильности коронавирусной инфекции, осуществляются Министерством здравоохранения на основе международных медико-санитарных требований. Систематическая работа в этом направлении осуществляется в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения и местными министерствами и ведомствами.

"К сожалению, такие ложные заявления могут запутать людей", - отметили в Минздраве. В связи с этим Министерство здравоохранения просит людей, которых беспокоит ситуация с коронавирусной инфекцией, и если у них есть какие-либо вопросы относительно этого, связаться с Агентством санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве.