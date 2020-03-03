[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Президент Туркменистана поручил обеспечить население отечественными овощами

CentralAsia (TM) -  Накануне, 2 марта, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел совещание с руководителями регионов. Одной из главных тем было проведение сельскохозяйственных работ.

Как сообщает госинформагентство ТДХ, глава государства поручил главам велаятов «принять должные меры по выращиванию щедрых урожаев сельхозкультур, в том числе картофеля и лука».

«Следует прилагать усилия для обепечения в полном объеме населения страны сельскохозяйственной продукцией отечественного производства, в том числе картофелем», – заявил президент.

Отметим, что Бердымухамедов давал поручение «выращивать больше картофеля» еще в январе 2019 года. Однако, несмотря на это, после закрытия границы с Ираном из-за угрозы распространения коронавируса в Туркменистане с прилавков исчез картофель и выросла стоимость лука.

print
  • Глава МИД Узбекистана встретился с главой представительства Движения «Талибан» в Катаре
  • Президент Туркменистана уволил замминистра торговли за недостатки в работе
  • Узбекистан с 1 марта прекратил авиасообщение с Ираном и Афганистаном



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com