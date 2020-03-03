Президент Туркменистана поручил обеспечить население отечественными овощами

CentralAsia (TM) - Накануне, 2 марта, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел совещание с руководителями регионов. Одной из главных тем было проведение сельскохозяйственных работ.

Как сообщает госинформагентство ТДХ, глава государства поручил главам велаятов «принять должные меры по выращиванию щедрых урожаев сельхозкультур, в том числе картофеля и лука».

«Следует прилагать усилия для обепечения в полном объеме населения страны сельскохозяйственной продукцией отечественного производства, в том числе картофелем», – заявил президент.

Отметим, что Бердымухамедов давал поручение «выращивать больше картофеля» еще в январе 2019 года. Однако, несмотря на это, после закрытия границы с Ираном из-за угрозы распространения коронавируса в Туркменистане с прилавков исчез картофель и выросла стоимость лука.